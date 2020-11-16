Россия начала по кусочку отнимать у Абхазии территории

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16.11.2020 - Астанда Бганба, ИА "Акцент" Серьезные проблемы у Абхазии начались довольно давно и сейчас - в сложный период пандемии они только усугубились. Как оказалось, кризис затронул не только экономическую и социальную сферы жизнедеятельности молодого государства, но и пробрался почти в каждый дом, угрожая жителям голодными временами.



Главная проблема, уничтожающая Абхазию, похлеще коронавируса – политическая действительность, которая по воле друга, соседа и стратегического партнера России меняет жизнь абхазского общества чуть ли не каждый день. Это был главный посыл многих написанных мной материалов, в которых я выражала беспокойство за будущее Абхазии из-за ухудшающихся отношений с главным союзником - Россией.



Мои опасения у некоторой части абхазского общества вызывали улыбку на лице, кто-то открыто говорил о «заказухе», но большая часть населения, читавшая эти статьи, понимала, что написанное не фантазии автора, не сгущение красок, а действительность, с которой Абхазии придется столкнуться в самое ближайшее время.



И не далее как в этом месяце общество шокировала информация об открытии моста в селе Аибга. Вроде как дело хорошее и полезное. Благодаря переправе путь жителей абхазской деревеньки, что расположена на границе с Российской Федерацией, сократился в разы и стал намного удобнее и комфортнее. Вот только мост этот безо всякого контроля пограничных служб ведет прямо на территорию сопредельного государства. Более того, о строительстве моста и скажем так, весьма странных условиях перехода на российскую территорию не было извещено ни руководство Абхазии, ни соответствующие структуры, в чьи обязанности входит осуществление контроля за пунктом пропуска через государственную границу. И как вишенка на торте – абхазское село Аибга внесено в базу Росреестра как территория Российской Федерации.



Сколько угодно можно говорить о предвзятости написанных мной статей и искажении абхазской действительности, но всем и каждому в республике понятно, что Россия начала по кусочку отнимать у Абхазии территории. Аибга в этом большом списке, я уверена, лишь первый пункт.



«Граница между союзным государством Российской Федерацией и Республикой Абхазия проходит по реке Псоу. Любые строительные и монтажные работы в приграничных зонах, по реке Псоу имеется в виду, со стороны Российской Федерации, либо со стороны Республики Абхазия, тем более строительство моста должны быть согласованы между нашими странами официально, на уровне правительств, что не было сделано. На мой взгляд, тут нарушение государственной границы и территориальной целостности Республики Абхазия в связи с тем, что построили новый мост, висячий мост, который там не должен быть ни по каким параметрам, ни по каким стандартам межгосударственных отношений. Тем не менее, мост появился», - считает руководитель республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны «Аруаа» Тимур Гулия.



Его мнение разделили и депутаты Парламента, которые собрались на экстренное совещание по данному вопросу. Встреча прошла в довольно бурной и эмоциональной обстановке. Депутаты и приглашенные руководители силовых структур высказали в довольно резкой форме мнение о том, что Россия не просто превысила полномочия, но и самовольно вторглась на территорию Абхазии.



«Мы проверили информацию и да, действительно, на несогласованной территории с Россией был открыт висячий мост. Оснований для строительства этого моста мы, по крайней мере, не нашли.…В принципе, там вообще нельзя было что-то строить без решения межгосударственной комиссии. Даже посещение этого села без двухсторонних договоренностей не предполагается», - заявил председатель комитета по обороне и безопасности Парламента Абхазии Илья Гуниа.



Чтобы читателям, живущим за пределами Абхазии, было понятно, в абхазском селе Аибга около 20 домов дачного типа, в которых живут граждане России, прописанные в Адлере. Они там находятся лишь временно, занимаясь разведением скота, выращиванием сельскохозяйственных культур. Постоянно эти люди проживают на территории России. В Аибге нет администрации, пункта милиции, государственные структуры там никак не представлены.



«Первая ласточка» усложняющихся между Сухумом и Москвой отношений появилась еще весной текущего года, когда в СМИ прошла информация об изменении пределов границы России с Абхазией. К слову сказать, в самой республике об этом ничего не знали и лишь благодаря усилиям журналистов абхазское общество узнало о том, что стратегический партнер единолично уменьшил территорию Абхазии. И произошло это по воле ФСБ России, которое издало некий приказ «О пределах пограничной зоны на территории Краснодарского края» от 17 января 2020 года за номером 12, согласно которому абхазское село Аибга стала частью Адлерского района Краснодарского края.



Парламент Абхазии поручил силовикам и МИДу республики выяснить обстоятельства возведения моста через реку Псоу на несогласованной территории, с особым режимом, не допускающим односторонних действий. Также депутатский корпус выразил надежду на то, что вопрос села Аибга станет предметом обсуждения на предстоящей встрече президента Абхазии Аслана Бжания и президента России Владимира Путина.



Ну а пока суд да дело, я вернусь к своим размышлениям об усложнившихся абхазо-российских отношениях. Если говорить об этом раньше приходилось лишь теоретически, то в уже истекающем 2020 году появилась масса примеров. И боюсь, история села Аибга уже пройденный этап. Новая форма отъема у Абхазии земель теперь превратилась в ультрамодный и сверхсовременный проект под названием «территории опережающего развития (ТОРы)». О том, какая опасность грозит Абхазии в случае создания таких зон, я уже писала в одном из последних материалов. Так вот, в случае если ТОРы в республике все же появятся (о чем так сильно мечтает Россия), то говорить о незаконно построенном мосте, о нарушении госграницы и территориальной целостности Абхазии уже не придется. Под видом признанной во всем мире практики привлечения инвестиций Россия отберет у Абхазии весьма лакомые куски земли. А у нас не будет возможности этому процессу хоть как-то воспрепятствовать.



На протяжении нескольких десятилетий мы заявляли всему миру, что Россия наш спаситель, союзник и помощник и что именно ей как никому другому мы доверяем свою жизнь и будущее Родины. И теперь, когда стратегический партнер и друг, наложив на наши земли свои загребущие лапы, показал свое истинное лицо, мало кто на всем земном шаре поверит в угрозу, нависшую над нашими головами. Помните историю о мальчике-пастухе, который постоянно звал на помощь, крича «Волк! Волк!»?. Люди спешили на помощь, думая, что волк напал на стадо, но его не было видно. И когда однажды волк действительно пришел, в крик мальчика уже никто не поверил.



Мне хотелось бы, чтобы вырвав из рук весьма изощренного партнера, Абхазию удалось спасти и на этот раз. И история существования древнего абхазского государства не закончилась как у мальчика-пастуха, которого голодный волк, в конце концов, съел. Вот только к кому нам бежать за этой самой помощью, я пока никак не могу придумать. А тем временем срок, отмеренный нам Россией, неумолимо истекает.









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