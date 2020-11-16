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    Железная дорога Абхазии для Армении – большое соглашение с участием Иванишвили?
    16.11.2020
    По информации источника программы Георгия Таргамадзе «Времена» (телеканал «Формула»), официальная Москва и оккупированный Сухуми договорились об о модернизации так называемой железной дороги Абхазии.

    Как заявляет источник, по данной теме встреча состоялась 12 ноября в Сочи, где друг с другом встретились президент России Владимир Путин и де-факто лидер оккупированного региона Аслан Бжания.

    По информации источника, по этому вопросу коммуникация состоялась и с Иванишвили. В случае подтверждения этой сделки, будет ясно, что Москва по своему усмотрению приводит в порядок регион, в том числе и в Грузии, и это также может быть одной из основных причин визита Помпео и главным предметом обсуждения с властями Грузии.

    Особого внимания заслуживает недавнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором он говорит об альтернативных железнодорожных маршрутах с Ираном и Россией. Нетрудно догадаться, что это своего рода компенсация со стороны Кремля Еревану, в обмен на поражение, понесенное в Карабахе в результате равнодушия Москвы и вопрос касается так называемой железной дороги Абхазии.

    Публичные разговоры на эту тему начались в то время, когда Бидзина Иванишвили пришел к власти, однако из-за скандальности вопроса и в результате крайне негативного отношения общественности, тема вскоре была закрыта. Разговоры о восстановлении железнодорожного пути велись и при предыдущих властях с определенными гарантиями Запада и это было одним из главных условий со стороны Грузии для принятия России во Всемирную торговую организацию, однако де-факто власти Абхазии постоянно выступали против этого вопроса.

    По информации нашего источника, 12 ноября этот вопрос был согласован между Путиным и Бжания на состоявшейся встрече в Сочи, в обмен на это де-факто президент Абхазии получил от России обещание о долгожданных экономических преференциях.

    «Нам просто только это и осталось спросить напрямую у властей: существует ли договоренность об открытии железной дороги, проходящей через Абхазию, и что выиграет Грузия или какую политическую цену она за это заплатит?!» - заявил Георгий Таргамадзе в эдиториале передачи.


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