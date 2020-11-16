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    В Абхазии зафиксировано 34 новых случая коронавируса
    16.11.2020
    По информации т.н Минздрава оккупированной Абхазии, за последние сутки тестирование на коронавирус прошли 208 человек. COVID-19 подтвердился у 34 пациентов.

    141 пациент с коронавирусной инфекцией продолжают лечение в Гудаутской районной больнице. Состояние 36 из них тяжелое.

    В Мобильном госпитале Сухуми скончался ковид-инфицированный пациент, мужчина, 1943 года рождения.

    Общее число подтвержденных случаев коронавируса в оккупированной Абхазии составляет 5 101, скончались 52 пациента, 3470 человек выздоровели.


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