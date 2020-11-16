В Абхазии зафиксировано 34 новых случая коронавируса

По информации т.н Минздрава оккупированной Абхазии, за последние сутки тестирование на коронавирус прошли 208 человек. COVID-19 подтвердился у 34 пациентов.



141 пациент с коронавирусной инфекцией продолжают лечение в Гудаутской районной больнице. Состояние 36 из них тяжелое.



В Мобильном госпитале Сухуми скончался ковид-инфицированный пациент, мужчина, 1943 года рождения.



Общее число подтвержденных случаев коронавируса в оккупированной Абхазии составляет 5 101, скончались 52 пациента, 3470 человек выздоровели.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>