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    В Абхазии выявлено 62 новых случая коронавируса, 2 пациента скончались
    23.11.2020
    По информации т.н Минздрава оккупированной Абхазии, за последние сутки тестирование на коронавирус прошли 208 человек. COVID-19 подтвердился у 62-х пациентов.

    По сообщению оккупационного режима, 119 пациентов с коронавирусной инфекцией продолжает лечение от коронавируса, состояние 23 из них тяжелое.

    В Гудаутской районной больнице скончался 64-летний пациент, а в мобильном госпитале — женщина 1940 года рождения.

    Общее число подтвержденных случаев коронавируса в оккупированной Абхазии составляет 5 374, скончались 70 пациентов, 3623 человека выздоровели.


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