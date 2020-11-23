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    В Абхазии анонсировали социально-экономическую интеграцию в российское пространство
    23.11.2020
    В оккупированной Абхазии заявляют, что через 2-3 года будет создано «единое социально-экономическое пространство с Россией». Информация размещена на веб-странице т.н президента оккупированного Россией грузинского региона.

    В заявлении говорится, что «необходимые шаги и план по созданию общего социально-экономического пространства с Россией был подписан в Москве, после встречи лидера сепаратистского режима Абхазии Аслана Бжания и президента России Владимира Путина.

    «Этот документ является логическим продолжением Договора между Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года», — говорится в информации.


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