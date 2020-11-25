МИД Грузии сделал заявление в связи с подписанием очередного документа между Сухуми и Москвой

25.11.2020 Министерство иностранных дел Грузии отвечает на утверждение программы по формированию единого социально-экономического пространства между Российской Федерацией и оккупированным регионом Абхазия.



По заявлению ведомства, это еще один незаконный шаг к фактической аннексии, который служит постепенной интеграции неотъемлемых регионов Грузии в военную, политическую, экономическую и социальную систему России.



«Так называемое соглашение между Российской Федерацией и оккупационным режимом Сухуми от ноября 2014 года о союзничестве и стратегическом партнерстве, как и все так называемые «соглашения», «меморандумы», или «программы» являются незаконными и не имеют юридической силы. Подобными провокационными шагами и инструментами гибридной войны Российская Федерация грубо нарушает фундаментальные нормы и принципы международного права, нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии и представляет серьезную угрозу миру и безопасности в регионе.



Мы призываем Российскую Федерацию прекратить свои деструктивные действия и незаконные шаги по фактической аннексии оккупированных территорий Грузии, выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня при посредничестве ЕС от 12 августа 2008 года, вывести свои войска с территории Грузии и не мешать созданию международных механизмов безопасности», — заявляют в МИД Грузии.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>