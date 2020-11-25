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    В Абхазии зарегистрировано 116 новых случаев коронавируса, 3 пациента скончались
    25.11.2020
    По данным т.н Минздрава оккупированной Абхазии, за последние сутки на коронавирус прошли тестирование 386 человек, из которых COVID-19подтвердился у 116 человек.

    117 инфицированных продолжают лечение в трех ковид-центрах оккупированной Абхазии, 28 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

    В Гудаутской районной больнице скончались трое инфицированных коронавирусом — мужчины 1961 и 1964 года рождения и 77-летняя женщина.

    Общее количество смертей от коронавируса на сегодня составляет 73. Всего подтверждено 5 558 случаев заражения, 3 630 человек выздоровели.


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