Закареишвили: Россия аннексирует Абхазию

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26.11.2020 Эксперт Паата Закареишвили расценивает утверждение программы формирования общего социально-экономического пространства между Российской Федерацией и оккупированной Абхазией как аннексию Абхазии Россией. По его словам, сейчас Россия будет больше править Абхазией, чем когда-либо.



«Здесь много вопросов, но самое главное для них – это собственность на недвижимость. В этом направлении Россия хочет, чтобы как можно больше российских граждан смогли бы приобрести или восстановить свое имущество на территории Абхазии. Поэтому это явная политика аннексии, но она направлена не против Грузии, поскольку против Грузии у нее имеются другие ресурсы, она заключается в подчинении и захвате Абхазии. Россия воспринимает Абхазию как отдельное государство и больше не использует ее в споре с Грузией, то есть ее это не беспокоит, она отдалила Абхазию от Грузии. Соответственно, она с Абхазией работает отдельно, а Грузию шантажирует по другим направлениям (в других направлениях). На этом фоне это чистой воды политика аннексии. Конечно же, эта программа представляет угрозу для Кавказа, потому что Россия проводит экспансивную политику на том фоне, когда в направлении Азербайджана произошел явный провал и там свои позиции укрепила Турция. Сейчас Россия пытается здесь укрепить свои позиции, у меня остается такое впечатление», - заявил Паата Закареишвили.



По его словам, сейчас властям Грузии по поводу утверждения программы по формированию общего социально-экономического пространства между Россией и оккупированной Абхазией следует говорить на международном уровне о том, что Россия, по программе, подписанной с оккупированной Абхазией аннексирует Абхазию.



«Также основным рычагом, имеющимся у Грузии, и который мы отвергаем, это прямые контакты с абхазской стороной, которые они потребовали, когда Аслан Бжания стал де-факто правителем Абхазии. Не только де-факто президент, но и де-факто премьер-министр Анкваб и де-факто секретарь Совета безопасности Шамба неоднократно заявляли, что они хотят диалога с грузинской стороной, и прямо смехотворно, что грузинская сторона не идет ни на какие контакты. Более того, чтобы оправдать свою беспомощность и неквалифицированность, говорят, что это российский проект. Это абсурдный аргумент. Когда абхазы пытаются найти с Грузией общий язык и как-то все-таки спасти себя, они видят в этом российский проект - это [отказ от прямых контактов] безрассудство и катастрофа. Естественно, мы должны найти общий язык и поговорить с абхазской стороной. В Грузии есть люди, которые могут напрямую говорить с абхазской стороной. Мы должны предпринять шаги для защиты Абхазии от российской аннексии. У нас должно быть как можно больше двусторонней политики с абхазской стороной, чтобы привязать ее к Грузии, к грузинской политике, к социальным программам», - заявил Закареишвили.



По его словам, самый несуразный вопрос, который часто приходится слышать, пойдет ли абхазская сторона на эти предложения.



«Мы должны предпринять шаги. Если они не пойдут на это, то нам следует предпринять другие шаги. Если и на это не пойдут?! Сотни, тысячи шагов мы должны предпринять. Мы все время должны действовать, а не лежать, как Луарсаб Таткаридзе на тахте и думать, пойдут или не пойдут. Давайте соизволим действовать», - заявил Паата Закареишвили.



Министерство иностранных дел Грузии опубликовало заявление в связи с утверждением программы формирования единого социально-экономического пространства между Российской Федерацией и оккупированным регионом Абхазия. Как отмечено в заявлении, утверждение программы формирования общего социально-экономического пространства между Российской Федерацией и оккупированным регионом Абхазии является еще одним незаконным шагом к де-факто аннексии, которая служит постепенной интеграции неделимых регионов Грузии в военную, политическую, экономическую и социальную систему России.











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