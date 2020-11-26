Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Россия пытается присоединить Абхазию – Мамука Арешидзе

26.11.2020 Россия пытается присоединить Абхазию. Она делает все возможное, чтобы Грузия не стала форпостом западного военно-политического представительства, именно поэтому она так активна в Абхазии или в Цхинвальском регионе. Об этом эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе заявил «2020NEWS», комментируя документ о формировании общего социально-экономического пространства между Российской Федерацией и оккупированным регионом Абхазия.



По его словам, Россия заставляет Абхазию изменить закон в отношении продажи земель.



«Россия вступила на путь интеграции Абхазии. Есть подозрение, что она пытается присоединить Абхазию. Дело в том, что Россия не доверяет Абхазии. Долгое время Москва пытается убедить Абхазию, чтобы они изменили земельное законодательство. В России много желающих, готовых купить земли в Абхазии, но они не могут этого сделать. Россия пытается подогнать под себя практически все сферы - законодательную, социальную или другую. После войны 2008 года ей удалось взять под совместный контроль некоторые сферы. Например – сфера безопасности. Сейчас, по документу, который был подписан, она уже подогнала под себя экономическое и социальное пространство», - заявил Арешидзе.



По его словам, принятие этого документа является продолжением встречи президента России Владимира Путина с де-факто лидером Абхазии Асланом Бжания, которая была проведена в Сочи.



Россия пользуется создавшейся в Абхазии тяжелой экономической и вызванной пандемией коронавируса ситуацией. Она говорит, если я на ваш бюджет трачу 70% и регион существует на мои транши, почему бы мне не быть хозяином положения? Она заставила Бжания приехать в Москву, однако транши все равно не дала. И не даст, пока не будет принято необходимое ей решение. В Цхинвальском регионе положение еще хуже. 90% его бюджета финансируется за счет траншей из Москвы. Кроме того, там имеется несколько российских военных баз. Весь Цхинвали вовлечен в эту военную инфраструктуру, он даже не является политическим образованием. Так называемая Южная Осетия даже провела референдум с требованием присоединения к России. Даже решение было принято, но Россия оказалась «против». По-видимому, она начала с Абхазии», - заявил Мамука Арешидзе.



По словам эксперта, Россия не хочет, чтобы США усиливали свое западное влияние в Грузии, но ее не меньше беспокоит и усиление Турции в регионе, которая правда и является членом НАТО, но проводит свою индивидуальную, традиционную политику.



Напомним, между Российской Федерацией и оккупированным регионом Абхазия было подписано соглашение о создании единого социально-экономического пространства. На этот документ уже отреагировало Министерство иностранных дел Грузии и расценило это как шаг к аннексии.











* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>