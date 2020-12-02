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    Российский солдат погиб на военной базе в Абхазии
    02.12.2020
    В Абхазии из-за несчастного случая погиб российский солдат-контрактник военной базы ЮВО.

    Как сообщают абхазские СМИ, трагедия случилась во время проведения буксировочных работ на территории военной базы. Военнослужащий занимался обслуживанием техники, а водитель грузовика на него наехал.

    Солдат скончался на месте происшествия от смертельных травм. По предварительным сведениям, причиной трагедии стало нарушение требований безопасности при проведении буксировочных работ. Точную причину смерти военнослужащего установят следователи.


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