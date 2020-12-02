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    Грузинские власти передали Абхазии 10 тысяч доз вакцины от гриппа
    02.12.2020
    Власти Грузии передали Абхазии 10 тысяч доз вакцин от гриппа, – сообщил журналистам руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

    «Мы закупили 235 тысяч вакцин от гриппа, но доз было больше – частный сектор закупил дополнительно 60-70 тысяч. 160 тысяч доз уже использованы, 10 тысяч мы передали Абхазии. Среди вакцинированных – военнослужащие и люди, входящие в группы риска», – отметил он.

    Гамкрелидзе указал, что спрос на вакцину, несмотря на её доступность, в Грузии не очень высокий.

    Ранее в «министерстве иностранных дел» марионеточного режима Абхазии заявили: «Специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар проинформировал министра (Даура Кове) о том, что на просьбу МИДа предоставить вакцины от сезонного гриппа, Евросоюз готов пролоббировать предоставление определенного количества вакцины в начале ноября текущего года».


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