Чехия выступила против русско-абхазского соглашения об едином социально-экономическом пространстве

03.12.2020 МИД Чехии, возглавляемый министром Томашом Петршичеком, заявил о неприятии Чешской Республикой так называемой «Программы формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия (не признана Чехией)».



Упоминаемый план Чешская Республика считает серьезным нарушением международного права, а также и международных правовых обязательств Российской Федерации.



В опубликованном на сайте МИД заявлении Чехия призывает Россию не осуществлять шагов, которые снижают действенность усилий, прилагаемых с целью достижения в данном регионе стабилизации ситуации с безопасностью. Чешская Республика также призывает Российскую Федерацию выполнять обязательства, вытекающие из договора о перемирии от 12 августа 2008 года.



Чехия выражает свою полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в рамках ее границ, признанных на международном уровне.









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