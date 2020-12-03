Чехия выступила против русско-абхазского соглашения об едином социально-экономическом пространстве

МИД Чехии, возглавляемый министром Томашом Петршичеком, заявил о неприятии Чешской Республикой так называемой «Программы формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия (не признана Чехией)».
Упоминаемый план Чешская Республика считает серьезным нарушением международного права, а также и международных правовых обязательств Российской Федерации.
В опубликованном на сайте МИД заявлении Чехия призывает Россию не осуществлять шагов, которые снижают действенность усилий, прилагаемых с целью достижения в данном регионе стабилизации ситуации с безопасностью. Чешская Республика также призывает Российскую Федерацию выполнять обязательства, вытекающие из договора о перемирии от 12 августа 2008 года.
Чехия выражает свою полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в рамках ее границ, признанных на международном уровне.