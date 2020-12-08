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    В Абхазии запретили деятельность криптоферм до 1 июня
    08.12.2020
    Власти Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) официально запретили деятельность по добыче криптовалют до 1 июня 2021 года.

    Ранее на совещании с представителями "Черноморэнерго", местных МВД и СГБ «вице-премьер» Кристина Озган заявила, что все майнинговые фермы в Абхазии должны быть отключены. Совещание прошло 8 декабря.

    "Есть установка - отключать всех, кто бы где ни работал", - сказала Озган.


    Местный законодательный орган также рекомендовал запретить майнинг до окончания ремонта ИнгурГЭС на заседании 23 ноября.


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