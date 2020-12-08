В Абхазии запретили деятельность криптоферм до 1 июня

08.12.2020 Власти Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) официально запретили деятельность по добыче криптовалют до 1 июня 2021 года.



Ранее на совещании с представителями "Черноморэнерго", местных МВД и СГБ «вице-премьер» Кристина Озган заявила, что все майнинговые фермы в Абхазии должны быть отключены. Совещание прошло 8 декабря.



"Есть установка - отключать всех, кто бы где ни работал", - сказала Озган.





Местный законодательный орган также рекомендовал запретить майнинг до окончания ремонта ИнгурГЭС на заседании 23 ноября.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>