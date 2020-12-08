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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное «Человека отправляют в тюрьму – власти на это вообще не реагируют» – аналитики о Бебуа

08.12.2020 По информации семьи Ираклия Бебуа, которого осудили на 9 лет за сожжение так называемого абхазского флага, часть срока он проведет в заключении, а часть – условно.



Семья надеется, что 10-11 декабря на Женевских международных дискуссиях дипломаты обсудят этот вопрос и что власти предпримут конкретные шаги для освобождения Бебуа.



«Непосредственно в заключении ему придется провести 4 года и 6 месяцев. Как дают надежду государственные ведомства, к делу привлечены международные организации. Через Красный Крест с Ираклием у нас есть письменная связь, он пишет нам, что физически чувствует себя нормально, однако медицинское обследование не проходил», - говорит Тамуна Бебуа.



По оценкам аналитиков, для освобождения Ираклия Бебуа власти могли бы сделать намного больше. По их словам, сепаратистский режим за протест против оккупации в очередной раз показательно наказал гражданина Грузии.



«Пока было, что Россия полностью захватила Абхазию по союзному договору, сейчас человека в тюрьму отправляют - на это власти вообще не реагируют. Реагируют только для своего спасения и сохранения власти», - говорит Георгий Рухадзе, директор института европейских исследований.



«Освободить этого человека будет нелегко, однако, важно, чтобы мы верили, что власти все делают для этого», - говорит Шота Утиашвили, аналитик фонда «Александр Рондели».



Напомним, что незаконно задержанный в оккупированной Абхазии Ираклий Бебуа сегодня был приговорен к 9 годам лишения свободы.



Бебуа обвиняется в сожжении так называемого абхазского флага в день падения Сухуми и незаконном ношении боеприпасов. Он признает, что символику оккупантов он действительно поджег, однако отрицает наличие ручной гранаты.



Позже на случившееся откликнулся и омбудсмен - Народный защитник призвал власти Грузии привлечь к этому делу международные организации.



При оценке вопроса аналитики сказали, что бездействие «Грузинской мечты» привело к активации оккупационного режима, оставив граждан Грузии незащищенными перед Россией.











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