В Тбилиси прокомментировали приговор Ираклию Бебуа, вынесенный оккупационным режимом

Вопрос незаконных задержаний граждан Грузии, так же, как и тема приговора к незаконному тюремному заключению Ираклия Бебуа, будет одним из основных направлений обсуждения в Женеве 10-11 декабря, - об этом заявила госминистр Грузии Тея Ахвледиани в связи с приговором находящегося в незаконном заключении в оккупированной Абхазии Ираклия Бебуа к 9 годам лишения свободы.



По ее же словам, целью незаконного осуждения Ираклия Бебуа является запугивание живущих на месте грузин и усугубление и без того невыносимых условий их проживания.



«Это очередное незаконное действие, цель которого запугивание живущего на месте грузинского населения и усугубление и без того невыносимых условий его проживания… Вопрос незаконных задержаний граждан Грузии, так же, как и тема приговора к незаконному тюремному заключению Ираклия Бебуа, будет одним из основных направлений обсуждения в ходе намеченных на 10-11 декабря международных переговоров в Женеве, и мы надеемся, что усилия, приложенные нами в сотрудничестве с международными партнерами, вскоре возымеют результаты и Ираклий Бебуа, так же, как и другие наши граждане, вернутся к семьям и будут освобождены из незаконного заключения», - заявила Тея Ахвледиани.



Находящийся в незаконном заключении в оккупированной Абхазии Ираклий Бебуа приговорен к 9 годам лишения свободы. Об этом сообщает Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.









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