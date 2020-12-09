Женевские дискуссии и надежда на освобождение Ираклия Бебуа

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09.12.2020 30 сентября в оккупированной Абхазии праздновали 27-ю годовщину победы в войне 1992-93 годов. В этот день в Гали произошел инцидент с участием гражданина Грузии. 27-летний Иракли Бебуа, который навещал бабушку проживающую в этом городе, поджег праздничный плакат вывешенный у местного Дома культуры. Плакат символизировал цвета абхазского флага на нем была надпись «Поздравляем с днем победы и независимости!».



Бебуа задержали в тот же день и 7 декабря де-факто суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии и к выплате штрафа размером в 10,000 рублей.



Как поясняет семья Ираклия Бебуа и заместитель начальника Службы государственной безопасности Грузии Иракли Антадзе, абхазская сторона сообщила им, что по местному законодательству срок уменьшается до половины (один день в Гальской исправительной колонии считается за два календарных дня) и реальный срок составит 4 года и 6 месяцев. В Тбилиси надеются, что Иракли Бебуа не придется провести в абхазской тюрьме четыре с половиной года и, при содействии международного сообщества, он будет освобожден.



«Разумеется, я сделал это осознанно»…



Информация об аресте в Гали Ираклия Бебуа стала известна 30 сентября. Минутное видео, на котором Бебуа объясняет следователю свои действия, загрузили абхазские пользователи Фейсбук. Комментарии к видео содержали агрессию и угрозы.



Сам Иракли Бебуа на допросе заявил, что не имеет ничего против абхазского народа и абхазского флага, и провел акт сожжения потому, что не считает праздничным день разъединения грузин и абхазов.



«Конечно я действовал осознанно, как такое можно совершить неосознанно?! Ни против флага ничего не имею, ни против абхазов. Наоборот, мы должны быть братьями, как раньше, должны простить друг друга. Я прошу прощения у всех, кого обидел, преклоняю колено перед всеми. Ни баннер, ни цвета мне не мешают. Я сделал это потому, что мы празднуем то, что перестали быть братьями», — заявляет Иракли Бебуа в видеозаписи.



Позже было распространено заявление де-факто МВД Абхазии, где говорилось, что в доме у Бебуа найдена граната. По мнению Народного защитника Грузии Нино Ломджария, исходя из характера осуществленных действий, велика вероятность того, что де-факто власти искусственно утяжелили вину Ираклию Бебуа.



Гальский де-факто суд счел Ираклия Бебуа виновным по трем обвинениям: незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, умышленное уничтожение чужой собственности путем поджога и оскорбление государственного флага Абхазии.



Иракли Бебуа признается в поджоге плаката с изображением флага, но отрицает наличие гранаты.



Решение Гальского суда вступит в силу через 15 дней, если стороны не опротестуют его в Кассационной коллегии. Ираклия Бебуа защищает местный казенный адвокат. Семья еще не решила, будет ли опротестовывать решение Гальского суда.



Двоюродная сестра Ираклия Бебуа Тамар Бебуа в беседе с Netgazeti заявляет, что семья надеется на соответствующее участие международных организаций и правительственных органов и освобождение задержанного, и дополнительных действий в виде акций не планирует.



«У нас есть коммуникация с Иракли, благодаря помощи Красного креста, обмениваемся письмами. Как он пишет, состояние здоровья у него удовлетворительное, хотя медицинского обследования не проводили и ясно, что с медицинской точки зрения это не подтверждено. У Службы государственной безопасности с нами ежедневная коммуникация. Дают надежду, что все сделают для его освобождения без каких-либо условий», — говорит Тамар Бебуа.



Реакция Тбилиси



По сведениям в Службы государственной безопасности (СБГ), по факту ареста Бебуа немедленно были информированы сопредседатели Женевских международных дискуссий, задействованы все существующие механизмы и ведется активная работа с международными партнерами.



По оценке государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Теи Ахвледиани, вынесение незаконного приговора осуществлено для запугивания местного грузинского населения и имеет целью еще большее утяжеление и без того невыносимых условий их существования.



«Это очередное незаконное действие, которое преследует целью запугивание местного грузинского населения и ухудшение и без того невыносимых условий их существования. Совершенно неприемлемо и вызывает сожаление, что в нынешних условиях, когда мы всем миром боремся с ковидэпидемией, оккупационный режим продолжает свои деструктивные действия. Мы надеемся, что при сотрудничестве с международными партнерами, наши усилия приведут к тому, что Бебуа, также, как и другие наши граждане, будет освобожден из незаконного ареста и вернется в свою семью», — заявила Тея Ахвледиани.



Важно, чтобы дело Бебуа оставалось в политической и медиа-повестке



Через неделю после задержания Иракли Бебуа по инициативе гражданских движений «Измени», «Видим» и «За демократическое будущее» перед зданием Администрации правительства прошла акция-перформанс. Участники акции требовали от правительства защиты и обеспечения безопасности граждан Грузии. Активисты считают, что в случае с подобными тяжелыми делами недостаточно одноразовых заявлений и нужно активное реагирование правительства Грузии.



Именно активность международных и гражданских организаций способствовала освобождению задержанного в Цхинвали грузинского врача Важи Гаприндашвили. Представители оккупационного режима задержали Важу Гаприндашвили по обвинению в незаконном пересечении государственной границы 9 ноября 2019 года. Цхинвальский де-факто суд присудил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 9 месяцев, но после 48-дневного незаконного ареста де-факто президент Анатолий Бибилов помиловал его. Этому предшествовали призывы сопредседателей Женевских международных дискуссий и многочисленных международных организаций, в том числе правительства США и министра иностранных дел Литвы, к незамедлительному освобождению грузинского врача.



Неправительственные организации, действующие в Грузии, обратились к правительству Грузии и его соответствующим ведомствам, а также к международным организациям и дипломатическому корпусу с призывом принять все необходимые меры для защиты жизни, безопасности и прав Ираклия Бебуа, задержанного в Абхазии, и содействовать его передаче Грузии.



Подписавшие обращение организации призывают правительство Грузии:



Использовать формальные и неформальные форматы общения с де-факто правительством Абхазии и все дипломатические механизмы для освобождения и экстрадиции Иракли Бебуа;



Обеспечить принятие соответствующих административных и правовых мер для обеспечения безопасности и прав Иракли Бебуа до его передачи;



Принять превентивные политические меры, чтобы дело Иракли Бебуа не стало еще одним поводом для преследования грузин, проживающих в Гали.



Также было принято обращение в международные организации и к дипломатическому корпусу:



Принять соответствующие политические, дипломатические и административные меры для содействия защите жизни, безопасности и прав задержанного Ираклия Бебуа.



В частности, международные организации, действующие на территории Абхазии, должны способствовать общению задержанного Ираклия Бабуа с его семьей, а также процессу изучения и наблюдения за его физическим и психологическим состоянием.



Одной из организаций, подписавших петицию, является Центр просвещения и мониторинга в области прав человека (EMC), который находится в постоянном контакте с семьей Иракли Бебуа, а также с де-факто Народным защитником Абхазии. У организации также были контакты со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром, который обсуждал вопрос Иракли Бебуа во время своего визита в Абхазию.



«Мы получили два письма от де-факто омбудсмена Абхазии, который объяснил, что ведет наблюдение за делом и что состояние здоровья Иракли Бебуа на данном этапе нормальное. Суд над Бебуа закрыт. Результат был в некотором роде ожидаемым. На данном этапе, когда у нас есть вердикт суда первой инстанции, для правительства Грузии еще важнее активизировать использование политических форматов и активно поднимать вопрос об экстрадиции Иракли Бебуа во всех форматах, включая Женевские переговоры. Естественно, было бы сложно обеспечить этот процесс до суда, но теперь есть еще больше ресурсов для активации вопроса о передаче Бебуа», — сказала Netgazeti адвокат EMC Тамта Микеладзе.



По словам Тамты Микеладзе, дело Бебуа еще раз продемонстрировало важность наличия двусторонних политических платформ, на которых будут обсуждаться аналогичные вопросы.



«Естественно, мы считаем, что существуют неформальные связи, и очень важно, чтобы этот вопрос не был удален из средств массовой информации или политической повестки дня и чтобы он постоянно активизировался на всех платформах», — добавил Микеладзе.



Формат обсуждения инцидентов, подобных аресту Бебуа, является частью Женевских дискуссий по механизму предотвращения инцидентов и реагирования (IPRM) как в Абхазии, так и в Южной Осетии. Основная цель этого формата — обсуждение повседневных происшествий на месте и обеспечение оперативного реагирования. Механизм предотвращения и реагирования на инциденты имеет горячую линию, нацеленную на своевременное реагирование и устранение конкретных инцидентов.



Однако, если IPRM работает относительно беспроблемно в направлении Цхинвали, встречи в рамках Гальского механизма предотвращения инцидентов и реагирования на них возобновились в 2016 году после четырехлетнего перерыва и вновь прервались летом 2018 года. Чтобы сорвать последнюю встречу в рамках IPRM и остановить работу механизма, абхазская сторона поднимала вопрос о Гиге Отхозория, убитого грузинской стороной в селе Хурча.



Вопрос о незаконном задержании граждан Грузии, а также задержание Иракли Бебуа, станет одной из главных тем обсуждения на следующем раунде международных дискуссий в Женеве, который состоится 10-11 декабря.









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