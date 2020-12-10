51-й раунд Женевских международных переговоров состоится 10-11 декабря. По информации министерства иностранных дел Грузии, в рамках переговоров грузинская делегация поднимет вопрос о незаконных действиях Российской Федерации и оккупационных режимов, которые особенно обострились на фоне пандемии.



По данным министерства, грузинская сторона также расскажет о рассмотрении вопроса «союзнического государства» на встречах между представителями оккупационного режима.



Особое внимание грузинская сторона уделит освобождению граждан Грузии, незаконно задержанных оккупационным режимом.



«Грузинская делегация сделает особый акцент на необходимости полного соблюдения Россией условий соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Одной из основных тем в повестке дня 51-го раунда Женевских международных переговоров будет безопасное и достойное возвращение вынужденно перемещенных лиц и беженцев из регионов Абхазии и Цхинвали», — говорится в информации МИД.











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