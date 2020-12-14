Бывший «мэр» Сухуми Адгур Харазия ранил в центре города бизнесмена Алмаса Шакрыл

14 декабря в 10:20 в дежурную часть УВД по г. Сухуми поступило сообщение о стрельбе в районе «Турбазы».



Как сообщает пресс-служба МВД Абхазии, следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, установила, что в результате выстрелов из огнестрельного оружия ранен житель г. Сухуми, бизнесмен Алмас Шакрыл.



«Пострадавший доставлен в Республиканскую больницу с пулевым ранением стопы. На месте происшествия работает группа криминалистов, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание лица, причастного к совершению данного преступления», - говорится в официальной информации.



По данным неофициальных абхазских источников, стрелял в Шакрыл бывший мэр Сухуми Адгур Харазия.









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