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    В Абхазии зафиксировано 98 новых случаев коронавируса
    15.12.2020
    По данным так называемого Минздрава Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии), за последние сутки на коронавирус прошли тестирование 445 человек, у 133 человек подтвердился COVID-19.

    По их данным, 228 подтвержденных пациентов в настоящее время проходят лечение в пяти ковид-центрах оккупированной Абхазии. Состояние 25 пациентов тяжелое.

    По информации оккупационного режима, за последние 24 часа в Гудаутской районной больнице скончались трое пациентов с коронавирусом. По их данным, всего в оккупированной Абхазии от коронавируса умерло 100 человек, выздоровели 5286 человек.

    По данным оккупационного режима, во время пандемии в оккупированной Абхазии зафиксировано 7269 случаев заражения коронавирусом.


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