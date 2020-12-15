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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Пока Ингури ГЭС остановлена, Абхазия будет покупать электроэнергию у России – Турнава

15.12.2020 По заявлению исполняющего обязанности министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава, в период остановки Ингури ГЭС Абхазский регион будет закупать электроэнергию у России и сам покрывать расходы.



Дело в том, что с конца января 2021 года начнется реабилитация Ингури ГЭС, и ГЭС полностью остановится на три месяца. Это вызов для энергетики Грузии, в особенности же для оккупированной Абхазии, поскольку зимой она фактически потребляет 100% электроэнергии, вырабатываемой Ингури ГЭС, а в летний сезон за последние годы этот показатель находится в пределах 50-60%; однако, согласно устному соглашению 1990-х годов, 40% производимой электроэнергии должно потребляться Абхазией, а 60% - остальными регионами Грузии.



«Что касается поставок электроэнергии в Абхазию, то в абхазских СМИ уже распространилась информация, что они получают импортированную электроэнергию из России, а возмещение практически осуществляется с их стороны. Мы не участвуем в этом направлении», - заявиля Натия Турнава.



Кроме того, она также говорила и о важности реабилитации Ингури ГЭС.



«Ингури ГЭС - наше национальное достояние, но это то богатство, которое требует особого отношения. Она была построена и начала свою эксплуатацию в 70-е годы прошлого века, соответственно, она нуждается в периодической реабилитации. Последний полномасштабный капитальный ремонт был проведен в 2006 году, после этого проводились эпизодические ремонтные работы, и теперь настало время для реабилитации ее туннеля. Мы специально выбрали зимнее время, поскольку зимой там и так низкий уровень воды и от остановки Ингури ГЭС наша энергосистема не пострадает. В результате, производительность Ингури ГЭС значительно вырастет», - заявила Турнава.



Для информации, согласно отчету Министерства финансов, бюджет на реабилитацию Ингури ГЭС составит 96 миллионов лари, и в результате осуществления реабилитации годовой расход станции сократится с 47,9 миллиона лари до 24 миллионов лари, и за 15 лет выгода от реабилитации составит 264 миллиона лари.











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