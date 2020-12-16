Абхазия может погрузиться во тьму

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16.12.2020 443 метра над уровнем моря - это ниже критического уровня, на котором сейчас находится уровень воды в самом глубоком водохранилище Грузии, Джвари. Его глубина составляет 226 метров, площадь поверхности - 13,5 км. Объем воды 1100 миллионов кубометров. Длина водоема - 30 километров.



Чем выше уровень воды в водохранилище, тем больше электроэнергии может выработать гидроэлектростанция, снижение уровня воды зависит от превышения потребляемой электроэнергии.



Исходя из того, что оккупированная Абхазия в течении суток потребляет 10 млн кВтч электроэнергии, уровень воды в Джварском водохранилище ежедневно падает на 0,5-0,8 метра, и уже сами абхазские энергетики подсчитали, что на этот раз подача воды в водохранилище обеспечит работу Ингури ГЭС только до конца месяца: 25-27 декабря Ингури ГЭС будет остановлена.



По словам Гурама Джаджая, руководителя энергосистемы оккупированной Абхазии, ситуация очень тревожная. Из его слов выясняется, что «у России не получается перенаправить электричество в сторону Абхазии», однако причину не называет.



Если сказать другими словами, уже известно, что Россия Абхазии не перенаправит альтернативное Ингури ГЭС электроснабжение и большая часть оккупированной Абхазии встретит Новый год в темноте.



Следует отметить, что Абхазия с населением около 250 000 человек, в течение года потребляет почти столько же электроэнергии, что и Тбилиси (с населением 1,15 миллиона человек).



Также напомним, что около 60% электроэнергии, вырабатываемой Ингури ГЭС, поставляется в оккупированную Абхазию бесплатно при том, что на территории Абхазии расположены 30 военных баз российских оккупационных сил, которые освещены в любое время суток.











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