IDFI: в Абхазии потребление электроэнергии на душу населения в 3 раза выше, чем в остальной Грузии

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21.12.2020 «Институт развития свободы информации» (IDFI) публикует ноябрьский отчет по данным в энергетическом секторе Грузии. Согласно документу, показатели потребления электроэнергии в Абхазии в три раза превышают показатели потребления электричества на остальной территории страны.



За отчетный период 2020 года Абхазия за год израсходовала 8,1552 кВт.ч. в расчете на душу населения. Для остальной части территорий Грузии этот показатель равен 2,542 кВт.ч. «Высокие показатели потребления в Абхазии в основном объясняются «бесплатной» электроэнергией и майнингом криптовалют», — говорится в отчете IDFI.



Показатели потребления электроэнергии в Абхазии постоянно росли (кроме марта) — в среднем 24% за 11 месяцев. Спрос на энергию, вырабатываемую Ингури ГЭС в Абхазии также достиг рекордного уровня.



«За первые 11 месяцев 2020 года растущее энергопотребление Абхазии составило 88% от выработки Ингури ГЭС. Увеличился на 24% и стало рекордным потребление электроэнергии в Абхазии (2,2 кВт.ч.). «Отчасти это связано с сокращением выработки электроэнергии на Ингури ГЭС в этом году», — говорится в отчете.



Между Грузией и Абхазией де-факто существует неформальное, но эффективное соглашение о распределении энергии, вырабатываемой Ингури ГЭС, согласно которому 40% вырабатываемой энергии поставляется в Абхазию и 60% — на остальную территорию Грузии. В связи с тем, что Абхазия является частью центральной энергосистемы Грузии, иногда потребление Абхазии превышает 100% энергии, вырабатываемой Ингури ГЭС. В феврале 2021 года планируется провести ремонтные работы в отводном тоннеле Ингури ГЭС, в связи с чем работа ГЭС будет остановлена на несколько месяцев.



Майнинг криптовалют в Абхазии

На протяжении многих лет из-за низкой цены и доступности электроэнергии майнинг криптовалюты в Абхазии был прибыльным бизнесом. Однако это процесс требует больших энергозатрат.



Чрезмерное увеличение энергопотребления, увеличивает нагрузку на электросети. Еще в 2018 году тогдашний де-факто президент Абхазии Рауль Хаджимба объявил об ограничениях в сфере майнинга криптовалют, хотя юридический документ был утвержден только в период руководства нового де-факто президента Аслана Бжания.



Де-факто министр экономики Кристина Озган заявила, что запретила все виды добычи криптовалюты. Как заявила Озган, майнинговые фермы должны быть отключены вне зависимости от того, кому они принадлежат:



«Руководство республики никаких приоритетов в этом вопросе для себя не делает. Есть установка – отключать всех, кто бы где ни работал».



До этого майнинг криптовалюты в Абхазии официально не был запрещен. Однако на фоне кризиса в энергосфере, сначала стали закрываться предприятия не имеющие специального разрешения на майнинг криптовалюты. Но продолжали работать криптовалютные предприятия имеющие разрешение.



По неподтвержденным данным, большая часть «майнинговых ферм» принадлежит чиновникам.



«Абсолютно убежден, что у руководства республики нет приоритетов в этом вопросе. «Есть указ — тот, кто производит криптовалюту, должен быть уволен», — заявил Озган в декабре.



До этого майнинг криптовалюты в Абхазии официально не запрещался теми, у кого было на это разрешение. Однако перед лицом роста потребления электроэнергии и создания кризиса правительство де-факто заявляло, что незаконные предприятия обнаруживаются и закрываются ежедневно. Законно действующие предприятия приостановлены до мая 2021 года. Тем не менее, криптовалютные предприятия по-прежнему работают в Абхазии. По неподтвержденным данным, большая часть криптовалют принадлежит чиновникам.









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