.: Лента Новостей
  • Гахария: Грузия должна работать во всех форматах для восстановления территориальной целостности
  • Посол Турции: Турция никогда не согласится на предоставление финансовых сервисов для оккупированных территорий
  • В Сухуми раскритиковали предложение Тбилиси о расширении платформы неформального диалога
  • В МИД Грузии сделали разъяснения по поводу использования абхазских банковских карт турецкими банками
  • Два крупнейших турецких банка начали обслуживать абхазские банковские карты - СМИ
  • IDFI: в Абхазии потребление электроэнергии на душу населения в 3 раза выше, чем в остальной Грузии
  • Задержан бывший «мэр» Сухуми Адгур Харазия
  • Абхазия может погрузиться во тьму
  • Пока Ингури ГЭС остановлена, Абхазия будет покупать электроэнергию у России – Турнава
  • В Абхазии зафиксировано 98 новых случаев коронавируса

    •
     
    IDFI: в Абхазии потребление электроэнергии на душу населения в 3 раза выше, чем в остальной Грузии
    21.12.2020
    «Институт развития свободы информации» (IDFI) публикует ноябрьский отчет по данным в энергетическом секторе Грузии. Согласно документу, показатели потребления электроэнергии в Абхазии в три раза превышают показатели потребления электричества на остальной территории страны.

    За отчетный период 2020 года Абхазия за год израсходовала 8,1552 кВт.ч. в расчете на душу населения. Для остальной части территорий Грузии этот показатель равен 2,542 кВт.ч. «Высокие показатели потребления в Абхазии в основном объясняются «бесплатной» электроэнергией и майнингом криптовалют», — говорится в отчете IDFI.

    Показатели потребления электроэнергии в Абхазии постоянно росли (кроме марта) — в среднем 24% за 11 месяцев. Спрос на энергию, вырабатываемую Ингури ГЭС в Абхазии также достиг рекордного уровня.

    «За первые 11 месяцев 2020 года растущее энергопотребление Абхазии составило 88% от выработки Ингури ГЭС. Увеличился на 24% и стало рекордным потребление электроэнергии в Абхазии (2,2 кВт.ч.). «Отчасти это связано с сокращением выработки электроэнергии на Ингури ГЭС в этом году», — говорится в отчете.

    Между Грузией и Абхазией де-факто существует неформальное, но эффективное соглашение о распределении энергии, вырабатываемой Ингури ГЭС, согласно которому 40% вырабатываемой энергии поставляется в Абхазию и 60% — на остальную территорию Грузии. В связи с тем, что Абхазия является частью центральной энергосистемы Грузии, иногда потребление Абхазии превышает 100% энергии, вырабатываемой Ингури ГЭС. В феврале 2021 года планируется провести ремонтные работы в отводном тоннеле Ингури ГЭС, в связи с чем работа ГЭС будет остановлена на несколько месяцев.

    Майнинг криптовалют в Абхазии
    На протяжении многих лет из-за низкой цены и доступности электроэнергии майнинг криптовалюты в Абхазии был прибыльным бизнесом. Однако это процесс требует больших энергозатрат.

    Чрезмерное увеличение энергопотребления, увеличивает нагрузку на электросети. Еще в 2018 году тогдашний де-факто президент Абхазии Рауль Хаджимба объявил об ограничениях в сфере майнинга криптовалют, хотя юридический документ был утвержден только в период руководства нового де-факто президента Аслана Бжания.

    Де-факто министр экономики Кристина Озган заявила, что запретила все виды добычи криптовалюты. Как заявила Озган, майнинговые фермы должны быть отключены вне зависимости от того, кому они принадлежат:

    «Руководство республики никаких приоритетов в этом вопросе для себя не делает. Есть установка – отключать всех, кто бы где ни работал».

    До этого майнинг криптовалюты в Абхазии официально не был запрещен. Однако на фоне кризиса в энергосфере, сначала стали закрываться предприятия не имеющие специального разрешения на майнинг криптовалюты. Но продолжали работать криптовалютные предприятия имеющие разрешение.

    По неподтвержденным данным, большая часть «майнинговых ферм» принадлежит чиновникам.

    «Абсолютно убежден, что у руководства республики нет приоритетов в этом вопросе. «Есть указ — тот, кто производит криптовалюту, должен быть уволен», — заявил Озган в декабре.

    До этого майнинг криптовалюты в Абхазии официально не запрещался теми, у кого было на это разрешение. Однако перед лицом роста потребления электроэнергии и создания кризиса правительство де-факто заявляло, что незаконные предприятия обнаруживаются и закрываются ежедневно. Законно действующие предприятия приостановлены до мая 2021 года. Тем не менее, криптовалютные предприятия по-прежнему работают в Абхазии. По неподтвержденным данным, большая часть криптовалют принадлежит чиновникам.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия