.: Лента Новостей
  • Гахария: Грузия должна работать во всех форматах для восстановления территориальной целостности
  • Посол Турции: Турция никогда не согласится на предоставление финансовых сервисов для оккупированных территорий
  • В Сухуми раскритиковали предложение Тбилиси о расширении платформы неформального диалога
  • В МИД Грузии сделали разъяснения по поводу использования абхазских банковских карт турецкими банками
  • Два крупнейших турецких банка начали обслуживать абхазские банковские карты - СМИ
  • IDFI: в Абхазии потребление электроэнергии на душу населения в 3 раза выше, чем в остальной Грузии
  • Задержан бывший «мэр» Сухуми Адгур Харазия
  • Абхазия может погрузиться во тьму
  • Пока Ингури ГЭС остановлена, Абхазия будет покупать электроэнергию у России – Турнава
  • В Абхазии зафиксировано 98 новых случаев коронавируса

    •
     
    В МИД Грузии сделали разъяснения по поводу использования абхазских банковских карт турецкими банками
    22.12.2020
    Министерство иностранных дел и все соответствующие отраслевые ведомства осведомлены и продолжают работу над этим вопросом. Таким образом в МИД Грузии прокомментировали начало сотрудничества де-факто «Нацбанка» Абхазии с двумя турецкими банками.

    При этом, по данным ведомства, карта АПРА World является не чем иным, как российской платежной картой МИР и таким образом Москва пытается популяризировать мысль о независимости оккупированного грузинского региона.

    «Фактически, карта АПРА — это не что иное, как российская платежная карта МИР, которую оккупационный режим в абхазском регионе окрестил АПРА и представил, как абхазскую. Это подтверждают наши турецкие партнеры, с которыми уже состоялся ряд переговоров. Соответственно, мы продолжаем тесно сотрудничать со всеми странами-партнерами по этому вопросу. Как вы знаете, все международное сообщество, особенно наши стратегические партнеры, решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии. Все они проводят политику непризнания оккупированных территорий и тесно сотрудничают с нами, чтобы предотвратить любые незаконные попытки со стороны России», — говорится в заявлении МИД.

    Напомним, де-факто Национальный банк Абхазии сообщил о том, что платежные карты АПРА World теперь будут принимать два турецких банка Is Bank и Ziraat Bank. До сих пор они были валидными лишь в России, Беларуси, Узбекистана и Армении.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия