В МИД Грузии сделали разъяснения по поводу использования абхазских банковских карт турецкими банками

22.12.2020 Министерство иностранных дел и все соответствующие отраслевые ведомства осведомлены и продолжают работу над этим вопросом. Таким образом в МИД Грузии прокомментировали начало сотрудничества де-факто «Нацбанка» Абхазии с двумя турецкими банками.



При этом, по данным ведомства, карта АПРА World является не чем иным, как российской платежной картой МИР и таким образом Москва пытается популяризировать мысль о независимости оккупированного грузинского региона.



«Фактически, карта АПРА — это не что иное, как российская платежная карта МИР, которую оккупационный режим в абхазском регионе окрестил АПРА и представил, как абхазскую. Это подтверждают наши турецкие партнеры, с которыми уже состоялся ряд переговоров. Соответственно, мы продолжаем тесно сотрудничать со всеми странами-партнерами по этому вопросу. Как вы знаете, все международное сообщество, особенно наши стратегические партнеры, решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии. Все они проводят политику непризнания оккупированных территорий и тесно сотрудничают с нами, чтобы предотвратить любые незаконные попытки со стороны России», — говорится в заявлении МИД.



Напомним, де-факто Национальный банк Абхазии сообщил о том, что платежные карты АПРА World теперь будут принимать два турецких банка Is Bank и Ziraat Bank. До сих пор они были валидными лишь в России, Беларуси, Узбекистана и Армении.









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