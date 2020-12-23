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    В Сухуми раскритиковали предложение Тбилиси о расширении платформы неформального диалога
    23.12.2020
    Де-факто МИД Абхазии отреагировал на заявление кандидата в министры Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Теи Ахвледиани о расширении платформы неформального диалога и сотрудничества с абхазской и осетинской общинами.

    В заявлении опубликованном на сайте ведомства указано следующее:

    «Тбилиси воспринимает Абхазию исключительно как «общину», «де-факто режим», «оккупированную территорию» и т.д. Из этого следует, что диалог между Абхазией и Грузией в представлении грузинского министра может быть только неформальным».

    При этом абхазская сторона указывает, что такой подход, как бы в Тбилиси не расширяли «платформу диалога», ни к чему конструктивному привести не может.

    «Республика Абхазия не намерена вести подобного рода диалог с Грузией и саму идею такого диалога следует признать абсолютно нереалистичной», — написано в документе.

    В нем также отмечено, что о возможности переговоров «между Абхазией и Грузией» можно говорить только в том случае если Тбилиси радикально пересмотрит свой курс и приступит к согласованию документа о неприменении силы между Абхазией и Грузией в рамках Женевских дискуссий и «откажется от политики международной изоляции нашей страны».

    «Лишь после этого могут сформироваться условия для нормализации отношений», — говорится в заявлении.

    Напомним, кандидат в госминистры Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Теа Ахвледиани, выступая накануне с речью в парламенте страны, заявила, что Тбилиси готов расширять платформу неформального диалога и сотрудничества с абхазской и осетинской общинами на основе общих интересов. Вместе с тем она выразила готовность и к рассмотрению различных гуманитарных вопросов и вопросов по правам человека, которые будут полезны населению.


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