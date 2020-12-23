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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В Сухуми раскритиковали предложение Тбилиси о расширении платформы неформального диалога

23.12.2020 Де-факто МИД Абхазии отреагировал на заявление кандидата в министры Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Теи Ахвледиани о расширении платформы неформального диалога и сотрудничества с абхазской и осетинской общинами.



В заявлении опубликованном на сайте ведомства указано следующее:



«Тбилиси воспринимает Абхазию исключительно как «общину», «де-факто режим», «оккупированную территорию» и т.д. Из этого следует, что диалог между Абхазией и Грузией в представлении грузинского министра может быть только неформальным».



При этом абхазская сторона указывает, что такой подход, как бы в Тбилиси не расширяли «платформу диалога», ни к чему конструктивному привести не может.



«Республика Абхазия не намерена вести подобного рода диалог с Грузией и саму идею такого диалога следует признать абсолютно нереалистичной», — написано в документе.



В нем также отмечено, что о возможности переговоров «между Абхазией и Грузией» можно говорить только в том случае если Тбилиси радикально пересмотрит свой курс и приступит к согласованию документа о неприменении силы между Абхазией и Грузией в рамках Женевских дискуссий и «откажется от политики международной изоляции нашей страны».



«Лишь после этого могут сформироваться условия для нормализации отношений», — говорится в заявлении.



Напомним, кандидат в госминистры Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Теа Ахвледиани, выступая накануне с речью в парламенте страны, заявила, что Тбилиси готов расширять платформу неформального диалога и сотрудничества с абхазской и осетинской общинами на основе общих интересов. Вместе с тем она выразила готовность и к рассмотрению различных гуманитарных вопросов и вопросов по правам человека, которые будут полезны населению.









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