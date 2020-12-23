Посол Турции: Турция никогда не согласится на предоставление финансовых сервисов для оккупированных территорий

23.12.2020 В Министерстве иностранных дел Грузии находилась посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган.



Приход посла в министерство был связан с распространенной 22 декабря в медиа оккупированной Абхазии информацией о том, что «крупнейшие банки Турции начали обслуживание национальной налоговой карты Абхазии «Апра Ворлд» и в рамках пилотной программы успешно запустили терминалы «Ишбанк» и «Зираат Банк».



«Сегодня я обсудила этот вопрос со своими коллегами и представителями Министерства иностранных дел. Изначально это не представляло проблему, как это показала пресса», — заявила посол.



По её словам, правительство Турции, турецкое государство, признает суверенитет, территориальную целостность Грузии и не может быть соглашения о предоставлении финансовых услуг для оккупированных территорий.



«Это был очень хороший пример того, как ложная, неподтвержденная информация может вызвать проблемы. Чтобы предотвратить такие случаи и не вводить общественность в заблуждение, мы договорились о более тесном сотрудничестве с правительством Грузии. Что касается банковских карт и финансовых услуг, то этот вопрос все еще стоит на повестке дня и включает в себя определенную группу российских карт, которые предлагают услуги своим клиентам в Турции. У них может быть соглашение с другой финансовой организацией, находящейся в Сухуми, которая не может оперировать в Турции. Соответственно, все ясно. Еще раз повторю, сегодня мы говорили о проблеме, которой на самом деле не существует», — заявила посол Фатма Джерен Язган.











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