Российские военные установили колючую проволоку у Ингури

26-27 декабря текущего года у оккупированной территории возле деревни Пахулани Цаленджихского муниципалитета российские оккупационные силы осуществили процесс так называемой бордеризации — возвели новые конструкции и установили колючую проволоку. Об этом сообщает Служба государственной безопасности Грузии (СГБ).



«Подобные действия оккупационных сил являются еще одним деструктивным шагом, который создает еще больше проблем для населения с точки зрения свободного передвижения и ухудшает обстановку в плане безопасности на местах», — говорится в заявлении Службы государственной безопасности.



В СГБ отмечают, что по данному вопросу активирована «горячая линия», а информация передана наблюдательной миссии ЕС (МНЕС) и международным партнерам.











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