Эка Хоперия назначена министром образования и культуры Абхазской автономной республики

Министром образования и культуры Абхазской автономной республики в изгнании назначена грузинская журналистка Эка Хоперия.



Она заявила грузинской службе «Радио Свобода», что получила предложение от главы правительства автономии Руслана Абашидзе.



«Думаю, что предпосылкой предложения был проект, который наш журнал начал вместе с правительством Абхазской автономной республики – «Я для Абхазии». Мы искали новые лица, писали о них. Вскоре от Руслана Абашидзе поступило предложение занять этот пост», - отметила она.



Хоперия говорит, что её родители из Абхазии, а родственники и сейчас там живут.



Известная грузинская телеведущая Эка Хоперия в течение последних лет издавала журнал «Сити». Медиапроектом сейчас будет руководить её сестра Тея.









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