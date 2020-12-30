В 2020 Тбилиси и международные доноры направили в Сухуми порядка $1,2 млн

30.12.2020 Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани подвела итоги работы в 2020-м подконтрольного ей ведомства.



По словам Ахвледиани, официальный Тбилиси и международные организации направили в оккупированную Абхазию порядка 1,2 млн. долларов. Для этого был использован т.н. статус-нейтральный координационный механизм. Вместе с тем, как отметила госминистр, «деструктивный подход» де-факто Цхинвали мешает поддерживать оккупированную т.н. Южную Осетию.



Вместе с тем, согласно отчету государственного министра, в 2020-м на конкурсной основе были выбраны 14 бизнес-проектов, финансирование которых начнется в следующем году. Их цель – установление торгово-экономических отношений между жителями по обе стороны линии оккупации.

«В рамках мирной инициативы в этом году полноценно заработал финансовый механизм «Фонд мира для лучшего будущего», который несмотря на пандемию, успешно провел первый грантовый конкурс. Необходимо отметить, что он выделяет гранты при помощи международных партнеров; в этой связи поддержку уже выразили Германия и Швейцария», — сообщила Ахвледиани.



Кроме того, как заявила Тея Ахвледиани, во время пандемии коронавируса грузинские власти приняли более 250 жителей оккупированных территорий в целях лечения COVID-19. А в общей сложности 900 человек получили бесплатную медицинскую помощь на территории, подконтрольной официальному Тбилиси.









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