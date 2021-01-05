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    Из-за пожаров объявлена эвакуация жителей нескольких сел Гальского района
    05.01.2021
    В нескольких селах Гальского района оккупированной Абхазии - Земо-Баргеби, Сида, Репо-Эцери произошло возгорание лесных массивов. В связи с этим т.н. министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния объявил об эвакуации местных жителей, - информацию об этом распространяет «Эхо Кавказа» со ссылкой на местные СМИ.

    По имеющейся информации, локализовать пожар не удалось из-за сильного порывистого ветра, он перекинулся на близлежащие дома. В тушении пожара были задействованы несколько пожарных бригад.

    «Несмотря на оперативное реагирование всех служб и на усилия местных жителей, пожар распространился на дома и все деревянные постройки», – сказано в сообщении местных СМИ

    По их данным, работы на месте продолжаются, площадь и масштабы возгорания уточняются.


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