Крупнейшая на Кавказе гидроэлектростанция – «Ингури ГЭС» остановится на ремонт 20 января. Об этом порталу BMG заявил председатель совета директоров станции Леван Мебония. По его словам, «Ингури ГЭС» возобновит работу через три месяца – к концу апреля.



Отметим, что запланирован ремонт деривационного (гидротехнического) тоннеля. Дефицит электроэнергии из-за остановки «Ингури ГЭС» составит около 300 млн квт/ч.



Ремонт будет осуществлен за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 28 миллионов евро. Он выдается на 15 лет, из которых 3,5 года – льготный срок. За все годы ремонта станции ЕБРР выделил уже более 160 миллионов долларов.



Ранее Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии увеличила тариф на вырабатываемую «Ингури ГЭС» электроэнергию. При этом абхазская сторона получает около 40% вырабатываемой станцией электроэнергии бесплатно.



Плотина «Ингури ГЭС» находится на территории, которая контролируется грузинскими властями, пульт управления - на абхазской стороне.









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