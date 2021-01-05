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    «Ингури ГЭС» остановится на ремонт 20 января
    05.01.2021
    Крупнейшая на Кавказе гидроэлектростанция – «Ингури ГЭС» остановится на ремонт 20 января. Об этом порталу BMG заявил председатель совета директоров станции Леван Мебония. По его словам, «Ингури ГЭС» возобновит работу через три месяца – к концу апреля.

    Отметим, что запланирован ремонт деривационного (гидротехнического) тоннеля. Дефицит электроэнергии из-за остановки «Ингури ГЭС» составит около 300 млн квт/ч.

    Ремонт будет осуществлен за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 28 миллионов евро. Он выдается на 15 лет, из которых 3,5 года – льготный срок. За все годы ремонта станции ЕБРР выделил уже более 160 миллионов долларов.

    Ранее Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии увеличила тариф на вырабатываемую «Ингури ГЭС» электроэнергию. При этом абхазская сторона получает около 40% вырабатываемой станцией электроэнергии бесплатно.

    Плотина «Ингури ГЭС» находится на территории, которая контролируется грузинскими властями, пульт управления - на абхазской стороне.


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