.: Лента Новостей
  • Официальный Тбилиси готов оказать помощь в тушении пожаров в Гальском районе Абхазии
  • «Ингури ГЭС» остановится на ремонт 20 января
  • Из-за пожаров объявлена эвакуация жителей нескольких сел Гальского района
  • В 2020 Тбилиси и международные доноры направили в Сухуми порядка $1,2 млн
  • Эка Хоперия назначена министром образования и культуры Абхазской автономной республики
  • Российские военные установили колючую проволоку у Ингури
  • В Абхазии зафиксирован 101 случай заражения коронавирусом, три пациента умерли
  • Гахария: Грузия должна работать во всех форматах для восстановления территориальной целостности
  • Посол Турции: Турция никогда не согласится на предоставление финансовых сервисов для оккупированных территорий
  • В Сухуми раскритиковали предложение Тбилиси о расширении платформы неформального диалога

    •
     
    Официальный Тбилиси готов оказать помощь в тушении пожаров в Гальском районе Абхазии
    06.01.2021
    По сообщению Службы государственной безопасности, центральное правительство Грузии выразило готовность оказать помощь оккупированному Гали.

    Как сообщили в ведомстве, переговоры по этому вопросу уже начались.

    «В связи с пожаром в оккупированном Гальском районе центральное правительство Грузии несколько раз активировало горячую линию утром 5 января, и заверило оккупационный режим в готовности центрального правительства оказать любую необходимую помощь. С этой целью установлена связь с использованием всех доступных механизмов», - сообщили в СГБ.

    У Гальском районе Абхазии зафиксированы масштабные лесные пожары, которые перекинулись на жилые дома. По предварительной информации, сгорели три дома. Объявлена эвакуация местного населения.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия