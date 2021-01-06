Официальный Тбилиси готов оказать помощь в тушении пожаров в Гальском районе Абхазии

06.01.2021 По сообщению Службы государственной безопасности, центральное правительство Грузии выразило готовность оказать помощь оккупированному Гали.



Как сообщили в ведомстве, переговоры по этому вопросу уже начались.



«В связи с пожаром в оккупированном Гальском районе центральное правительство Грузии несколько раз активировало горячую линию утром 5 января, и заверило оккупационный режим в готовности центрального правительства оказать любую необходимую помощь. С этой целью установлена связь с использованием всех доступных механизмов», - сообщили в СГБ.



У Гальском районе Абхазии зафиксированы масштабные лесные пожары, которые перекинулись на жилые дома. По предварительной информации, сгорели три дома. Объявлена эвакуация местного населения.









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