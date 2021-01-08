В Гагре пожары приблизились к жилым домам (+видео)

08.01.2021 Масштабные пожары в Гагрском районе оккупированной Абхазии приблизились к жилым домам. По данным СМИ, пожары бушуют в 150 метрах от населенных пунктов.



По распространенной информации, представители оккупационного режима готовятся к эвакуации населения в случае необходимости.



По данным местных СМИ, пожары снова вспыхнули на Новом Афоне. В Гальском районе, где ранее от пожара пострадали 9 сел, новых очагов не возникло.



Грузинская сторона неоднократно предложила помощь сухумским властям в противопожарных работах с первого же дня пожара.



Как заявили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии, власти продолжают коммуникацию, используя все имеющиеся в их распоряжении механизмы.



«Центральные власти Грузии предлагают оккупированной Абхазии помощь в противопожарных работах с первого же дня пожара, в непрерывном режиме. Осуществляется постоянная коммуникация посредством «горячей линии». Пока, грузинская сторона к работам не подключалась, однако мы выражаем полную готовность в любом направлении», - заявляют в СГБ.













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