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    В Гагре пожары приблизились к жилым домам (+видео)
    08.01.2021
    Масштабные пожары в Гагрском районе оккупированной Абхазии приблизились к жилым домам. По данным СМИ, пожары бушуют в 150 метрах от населенных пунктов.

    По распространенной информации, представители оккупационного режима готовятся к эвакуации населения в случае необходимости.

    По данным местных СМИ, пожары снова вспыхнули на Новом Афоне. В Гальском районе, где ранее от пожара пострадали 9 сел, новых очагов не возникло.

    Грузинская сторона неоднократно предложила помощь сухумским властям в противопожарных работах с первого же дня пожара.

    Как заявили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии, власти продолжают коммуникацию, используя все имеющиеся в их распоряжении механизмы.

    «Центральные власти Грузии предлагают оккупированной Абхазии помощь в противопожарных работах с первого же дня пожара, в непрерывном режиме. Осуществляется постоянная коммуникация посредством «горячей линии». Пока, грузинская сторона к работам не подключалась, однако мы выражаем полную готовность в любом направлении», - заявляют в СГБ.


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