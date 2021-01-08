Александр Анкваб будет направлен на лечение в Россию

08.01.2021 Глава правительства марионеточного режима Абхазии Александр Анкваб, который был госпитализирован из-за коронавируса, будет доставлен в российскую клинику из-за ухудшения здоровья, сообщается на сайте де-факто правительства.



«Решение об экстрадиции в Россию премьер-министра Александра Анкваба было принято 7 января после медицинских консультаций в Гудаутской центральной больнице. Бригада врачей решила предотвратить осложнение болезни», — говорится в сообщении.



По словам врачей, состояние Анкваба «умеренно стабильное, требуется интенсивное лечение».

У Александра Анкваба диагностировали ковид 30 декабря. Первоначально он лечился дома, по словам врачей, его состояние здоровья было удовлетворительным. С 4 января его состояние ухудшилось, потребовалась госпитализация, его направили в Гудаутскую больницу.









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