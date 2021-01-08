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    Правительство Грузии предлагает Сухуми авиатехнику для тушения пожаров
    08.01.2021


    Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани заявила, что центральные власти Грузии находятся в интенсивной коммуникации с де-факто правительством Абхазии и предлагают свою помощь в тушении пожаров.

    Ахвледиани сегодня на брифинге выразила сожаление в связи с пожарами в оккупированной Абхазии.

    «Как только в оккупированной Абхазии вспыхнули пожары, де-факто правительство было немедленно проинформировано центральными властями Грузии о полной готовности принять участие в ликвидации очагов пожаров.

    С утра 5 января мы несколько раз задействовали горячую линию, чтобы продемонстрировать нашу готовность к тушению пожаров в оккупированном Гальском районе. Вместе с тем, на различных локациях оккупированной территории Абхазии, включая возникновение пожаров в Гагре, мы аналогичным образом неоднократно выражали нашу готовность оказать конкретную помощь, в том числе в тушении пожаров с помощью вертолета.

    На данном этапе мы находимся в регулярном и интенсивном контакте с де-факто правительством, используя существующий канал и механизм, имеющиеся в нашем распоряжении, и как только мы получим конкретный ответ, мы готовы подключиться к процессу.

    У нас есть коммуникация, что означает, что у нас двусторонний диалог. К сожалению, по определенным причинам мы не можем раскрыть детали этого диалога. Диалог и коммуникация с представителями де-факто правительства продолжается», — заявила Тея Ахвледиани.


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