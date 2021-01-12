Ковид-ограничения в Абхазии продлены до 10 февраля

12.01.2021 - "Эхо Кавказа" Ограничительные меры в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) продлены до 10 февраля. Соответствующее распоряжение подписал лидер местного режима Аслан Бжания.



В частности, вновь запрещена деятельность дошкольных и общеобразовательных организаций; деятельность объектов общественного питания (за исключением оказания услуг по доставке еды); проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий в банкетных залах и иных объектах общественного питания; проведение массовых спортивных, деловых, развлекательных, праздничных мероприятий в закрытых помещениях; деятельность учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы); деятельность фитнес-центров, тренажерных залов, плавательных бассейнов, СПА-салонов, саун; деятельность образовательных кружков, танцевальных, репетиционных, спортивных залов (секций); деятельность детских игровых центров, компьютерных залов, боулингов, иных развлекательных и досуговых заведений.



Согласно распоряжению, лицам, находящимся на территории Абхазии, необходимо использовать медицинские маски в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси.



Гражданам рекомендовано воздержаться от посещения культовых объектов религиозных организаций в период проведения праздничных мероприятий; ограничить количество лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях.



Сегодня же депутаты Сухумского городского собрания обратились к Аслану Бжания с предложением ввести строгий карантин для противодействия распространению COVID-19. За ужесточение карантинных мер выступают и абхазские врачи.



Накануне в абхазском "Минздраве" сообщили о выявлении 179 новых случаев коронавируса. Общее число выявленных заболевших на сегодня составляет 9961 человек. 142 летальных случая. Выздоровели 7506 человек.









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