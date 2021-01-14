Почему в Абхазии не могут закрыть криптофермы?

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14.01.2021 По словам де-факто министра внутренних дел Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии - ред.) Дмитрия Дбар, остановить деятельность ферм по добыче криптовалют во многом невозможно из-за некоторых чиновников, оказывающих содействие криптофермерам.



В течение многих лет добыча криптовалюты в Абхазии была прибыльным бизнесом из-за низкой стоимости и доступности электроэнергии. Майнинг криптовалюты — это энергоемкая отрасль и требует чрезмерного потребления электроэнергии.



Накануне в администрации де-факто президента Абхазии прошла встреча, на которой обсуждалась эта тема. На этой же встрече присутствовал и представитель компании «Черноморэнерго» Зураб Багапш, он завил, что потребление электроэнергии по всей Абхазии продолжает расти.



«Мы отключаем фермы, но они снова возобновляют свою деятельность. Маленькие штрафные санкции не пугают криптофермеров. Ситуация усложняется тем, что кроме крупных майнинговых ферм появляются также небольшие фермы в частных домах и гостиницах, которые невозможно отследить. Необходимо начать принимать жесткие меры для пресечения данной деятельности – конфисковывать устройства, имущества, незаконно подключаемые к электросетям, и значительно увеличить штрафы», — сказал Багапш, сообщает Apsnipress.



Ранее в Абхазии был введен запрет на майнинг криптовалют, он должен действовать до 1 июня 2021 года.



Причина запрета связана с возникшим дефицитом электроэнергии на фоне роста потребления электричества «крипто-фермами».



До этого майнинг криптовалюты в Абхазии официально не был запрещен. Однако на фоне кризиса в энергосфере, сначала стали закрываться предприятия не имеющие специального разрешения на майнинг криптовалюты. Но продолжали работать криптовалютные предприятия имеющие разрешение.



По неподтвержденным данным, большая часть майнинговых «ферм» принадлежит чиновникам.









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