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    ЕСПЧ удовлетворил иск Грузии против России по шести пунктам из восьми
    21.01.2021
    Страсбургский суд объявил решение по делу о войне 2008 года. По информации министерства юстиции Грузии, Европейский суд по правам человека удовлетворил требование Грузии о том, что Россия нарушила ряд статей Европейской конвенции о правах человека во время войны в августе 2008 года.

    «Признание этих нарушений Большой палатой Суда подтверждает, что Россия провела этническую чистку грузин во время войны августа 2008 года.

    Страсбургский суд разделил позицию Грузии и признал ответственность России за пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с грузинскими военнопленными и гражданскими лицами.

    Страсбургский суд разделил позицию Грузии и признал ответственность России за нарушение прав на свободу и безопасность гражданских лиц.

    Суд разделил позицию Грузии и установил ответственность России за отказ от расследования убийств граждан Грузии во время войны и за ряд других нарушений.

    Это историческое решение является важным рычагом для урегулирования конфликтов и восстановления территориальной целостности Грузии с использованием международно-правовых механизмов», — говорится в заявлении Министерства юстиции.


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