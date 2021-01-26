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    В Абхазии прошли рейды по выявлению нелегальных майнинговых ферм
    26.01.2021
    В Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии), где из-за нехватки электроэнергии в течение последних нескольких месяцев, было запрещено производство криптовалюты, сотрудники правоохранительных органов совершили рейды на 37 нелегальных майнинговых ферм, находящихся на частных объектах, включая ресторан расположенный в Сухуми.

    Абхазская сторона распространила информацию о закрытии незаконных майнинговых ферм.

    До этого майнинг криптовалюты в Абхазии официально не был запрещен. Однако на фоне кризиса в энергосфере, сначала стали закрываться предприятия не имеющие специального разрешения на майнинг криптовалюты. Но продолжали работать криптовалютные предприятия имеющие разрешение. Позже деятельность законно действующих предприятий также была приостановлена до мая 2021 года.

    По неподтвержденным данным, большая часть майнинговых ферм принадлежит чиновникам.


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