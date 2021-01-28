В Абхазии зафиксировано 54 новых случая коронавируса, шесеро умерли

За прошедшие сутки в оккупированной Абхазии тестирование на коронавирус прошли 543 человека, у 54 из них подтвердился COVID-19.



248 пациентов с коронавирусом продолжают лечение в шести ковид-центрах оккупированной Абхазии, 34 из них в тяжелом состоянии.



Шесть пациентов умерли от коронавируса в оккупированной Абхазии за последние 24 часа. Двое ковидинфицированных умерли в Гудаутской районной больнице, один — в Сухумской инфекционной больнице и трое — в российском мобильном военном госпитале.



С начала пандемии в оккупированной Абхазии зафиксировано 11 355 случаев заражения коронавирусом, из которых 167 пациентов умерли, а 9 467 выздоровели.









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