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    В Абхазии появились фанаты Путина
    02.02.2021
    Несколько пророссийских общественных организаций открыли в Сухуми штаб поддержки президента России Владимира Путина.

    «Это люди разных национальностей, возрастов, убеждений и политических взглядов, но объединенных активной гражданской позицией и одной общей идеей – консолидации вокруг российского президента, гаранта стабильности и безопасности России и Абхазии — Владимира Владимировича Путина», — отмечается в сообщении.

    Как говорят в штабе, в Абхазии также будет основано общественное движение в поддержку Путина. По замыслу, у движения должна еще быть общественная приемная.

    «Сложившаяся текущая международная обстановка и грубое вмешательство США во внутренние дела России, а также их открытая поддержка прозападному «оппозиционеру» Навальному по расшатыванию общественно-политической ситуации в родной и дружеской нам России обязывает нас, граждан Абхазии и России, и соотечественников быть консолидированными и сплоченными.

    Вашингтон и их проамериканские и натовские крысы в Грузии мечтают о смене режима в России. Им нужен любой хаос и дестабилизация в России и приход заокеанской «марионетки», чтобы развалить сильную Россию при президенте РФ Владимире Путине и осуществить силовой захват нашей Апсны и отозвать со стороны РФ признание независимости Абхазии, а также вывести российские войск из республики», — говорится в заявлении штаба.


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