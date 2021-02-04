Турнир ConIFA исключает признание Сухуми и Цхинвали в любой форме – МИД Грузии

04.02.2021 В Министерстве иностранных дел Грузии заявляют, что участие де-факто футбольных команд Южной Осетии и Абхазии в Европейском футбольном чемпионате ConIFA «полностью исключает их признание в какой-либо форме и подчеркивает, что международное сообщество не признает их так называемую независимость».



«Так называемый «Европейский футбольный чемпионат» проводится не впервые. В разные годы он проводился в Швеции, Венгрии, Великобритании и Северной Македонии, от которого полностью отмежевались футбольные федерации этих стран, как от частных спортивных мероприятий непризнанных регионов.



Соответственно, участие футбольных игроков из оккупированных регионов Абхазии и Цхинвали в частных спортивных соревнованиях, запланированных для представителей непризнанных регионов в Ницце в июне 2021 года, полностью исключает любую форму легитимации оккупационных режимов Сухуми и Цхинвали», - об этом заявили «Нетгазете» в Министерстве иностранных дел Грузии, ответив на вопрос – какие шаги планировала предпринять грузинская сторона в связи с этим событием.

«Напротив, это подчеркивает тот факт, что международное право и международное сообщество не признают так называемую независимость Абхазского и Цхинвальского регионов, что в очередной раз было подтверждено правовым решением Европейского суда по правам человека от 21 января», - заявили в ведомстве.











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