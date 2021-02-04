Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Гудаутскому ковидному госпиталю не хватает кислорода

04.02.2021 В Гудаутском ковидном госпитале периодически возникают проблемы с подачей кислорода по централизованной системе пациентам, сообщил Sputnik главврач Гудаутской районной больницы Хаджарат Шамба.



"У нас ввели централизованную подачу кислорода, но мы продолжаем менять баллоны. На улице стоят рамки, где установлены эти баллоны с кислородом, и их надо менять по мере опустения. Это надо делать вовремя, но так получается не всегда. Здесь сугубо человеческий фактор, и пока у нас не будет цистерн с кислородом, такие сложности сохранятся", - отметил Шамба.



Помимо этого, добавил главврач, происходит обледенение труб централизованной системы и стрелок на индикаторах уровня наполненности баллонов, что приводит к несвоевременной замене баллонов.



"Этой работой занимаются люди, которые уже еле стоят на ногах. Бывает, что они просто не могут быстро заменить баллоны или же обледеневшие стрелки сбивают их с толка. Эти баллоны в среднем заканчиваются в течение 40 минут или одного часа, в зависимости от того, сколько пациентов подключено к тому или иному аппарату, и как они дышат. Время всегда меняется, и нужно постоянно следить за уровнем кислорода в баллонах, давлением в системе. В сутки расходуется более 150 баллонов, бывает, что до 200-250 доходит", - рассказал он.



Как уточнил Шамба, обледенение баллонов происходит из-за низких температур кислорода в них, который прогревается уже в системе и доходит до состояния пригодного для использования.



Нестабильная подача кислорода пациентам приводит к ухудшению состояния их здоровья, подчеркнул Шамба.



На сегодняшний день одна из главных проблем, которые испытывает госпиталь в Гудауте, связана с острой нехваткой медицинского персонала, в особенности профессиональных реаниматологов. Помимо того, что существует нехватка среднего медперсонала, есть сложности с их квалификацией. Зачастую, отметил Шамба, медсестрам не хватает опыта в работе с реанимационными пациентами.



Руководство госпиталя пытается решить проблему с обледенением части централизованной системы подачи кислорода с помощью горячей воды, которую они вывели к месту, где установлены баллоны, но это не решение проблемы, и перебои с подачей кислорода все равно возникают, сказал Шамба.



Как уточнил главврач районной больницы, заменой баллонов и отслеживанием уровня кислорода в системе занимаются люди, которые проводят дезинфекцию в медучреждении. Медучреждение подписало с ними договор о сотрудничестве.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>