В Абхазии задержан мужчина, похитивший 12-летнюю девочку с целью выкупа

04.02.2021 3 февраля, примерно в 13.00 часов вышла из дома по ул. Акармарская в г. Очамчира 12-ти летняя Александра Гварамия и пропала. Вплоть до утра 4 февраля не прекращались розыскные мероприятия. Правоохранителями были установлены обстоятельства произошедшего и лицо, удерживающее подростка – Инал Гамахария 2001 г.р., так же житель г. Очамчира.



В результате проведения спецоперации правоохранителями освобождена пропавшая Александра - жизни и здоровью подростка более ничего не угрожает. Гамахария был задержан и доставлен в МВД Абхазии.



Задержанный в своих показаниях признается, что насильно удерживал девочку с целью выкупа в размере 200 тысяч рублей.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>