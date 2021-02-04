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    В Абхазии задержан мужчина, похитивший 12-летнюю девочку с целью выкупа
    04.02.2021
    3 февраля, примерно в 13.00 часов вышла из дома по ул. Акармарская в г. Очамчира 12-ти летняя Александра Гварамия и пропала. Вплоть до утра 4 февраля не прекращались розыскные мероприятия. Правоохранителями были установлены обстоятельства произошедшего и лицо, удерживающее подростка – Инал Гамахария 2001 г.р., так же житель г. Очамчира.

    В результате проведения спецоперации правоохранителями освобождена пропавшая Александра - жизни и здоровью подростка более ничего не угрожает. Гамахария был задержан и доставлен в МВД Абхазии.

    Задержанный в своих показаниях признается, что насильно удерживал девочку с целью выкупа в размере 200 тысяч рублей.


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