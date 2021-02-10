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    В Абхазии есть случаи заражения COVID-19 в Драндской тюрьме
    10.02.2021
    Среди заключенных СИЗО МВД Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) «Дранда» (Драндская тюрьма) зафиксирован случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

    Заключенные сообщают, что, несмотря на наличие у них симптомов, характерных при заболевании коронавирусом, никаких действенных мер адекватного реагирования со стороны медицинских работников и администрации СИЗО не предпринимается.

    «Вспышка коронавирусной инфекции в СИЗО «Дранда», как и в других местах лишения свободы, представляет особый риск из-за близости проживания в тесных условиях с небольшим количеством свежего воздуха. Кроме того, учитывая плохие санитарно-гигиенические условия содержания в СИЗО, риск быстрого распространения инфекции многократно увеличивается», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Уполномоченного по правам человека.

    В Аппарате указывают на то, что Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик при выполнении своих служебных обязанностей вправе беспрепятственно посещать территории и помещения объектов, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору.

    «При выявлении нарушения санитарного законодательства, а также при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), Главный санитарный врач имеет право давать гражданам и юридическим лицам предписания, обязательные для исполнения ими в установленные сроки», – сказано в заявлении.

    Асида Шакрыл призвала Людмилу Скорик «принять безотлагательные меры, направленные на предупреждение и ликвидацию очагов распространения коронавирусной инфекции в местах принудительного содержания на территории Абхазии и предоставить информацию о принятых мерах реагирования в аппарат Уполномоченного в течение двух дней».


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