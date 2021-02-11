Открылся переход через мост Ингури

«После почти года ограничения свободного передвижения в направлении оккупированной Абхазии, сегодня на Ингурском мосту был открыт т.н переходный пункт», — заявила госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани.



По её словам, это позволит населению оккупированной Абхазии перейти на территорию, контролируемую центральной властью Грузии. По словам Ахвледиани, каждый такой шаг направлен на облегчение положения населения.



«Конечно, обстоятельства, созданные эпидемией коронавируса, приняты во внимание. В связи с этим, правительство Грузии применяет сбалансированный и прагматичный подход к управлению ковид-пандемией, а также принимает решения о введении или смягчении определенных ограничений. Согласно этому принципу, период карантина для желающих перейти с оккупированных территорий в подконтрольные территории, как известно, был установлен до 1 февраля сроком на 12 дней. Отныне, желающим перейти с оккупированных территорий будет необходимо находиться на карантине 5 дней. После отрицательного результата PCR-теста, они смогут покинуть карантинную зону», — заявила Тея Ахвледиани.











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