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    Проживающие в Абхазии пенсионеры могут получить пенсиии на подконтрольной Тбилиси территории
    12.02.2021
    Пожилые люди и люди с особыми потребностями, проживающие в оккупированном регионе Абхазии, теперь получают пенсии и социальную помощь на территории, контролируемой центральной властью Грузии.

    Население в основном переходит из Гальского района оккупированной Абхазии. Кроме того, на мосту Ингури открылась аптека, где можно купить лекарства. В разговоре с Первым каналом Грузии жители говорят, уже несколько месяцев они не получают никакой помощи, а жизненно важные для них лекарства не продаются на оккупированных территориях. По их словам, в случае въезда в Зугдиди им придется пройти пятидневный карантин, поэтому они избегают получения помощи таким образом.

    Кроме того, пожилых людей и людей с особыми потребностями, проживающих в оккупированном регионе, представители ООН бесплатно перевозят на специальном транспорте.

    К этому времени пенсии и помощь уже получили около 50 человек.

    После почти года ограничения свободного передвижения в направлении оккупированной Абхазии, вчера на Ингурском мосту был открыт т.н переход.


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