Грузия отреагировала на верификацию Twitter-аккаунта посольства РФ в Абхазии

12.02.2021 Социальная сеть Twitter верифицировала аккаунт российского посольства в самопровозглашенной республике Абхазия. В МИД Грузии заявили «Эху Кавказа», что «работают над данным вопросом».



«У посольства Грузии в США уже была коммуникация как с американской стороной, так и непосредственно с компанией, в ходе которой была озвучена позиция грузинской стороны. Подобные действия являются частью гибридной и дезинформационной активности, которую осуществляет Россия против Грузии», – отметили в МИД.



В ведомстве говорят, что, совместно с партнерами, всегда реагируют на подобные факты.



Отметим, что аккаунт посольства России в Южной Осетии не является верифицированным.



Ранее Украина пожаловалась в Twitter на верификацию аккаунта МИД России в Крыму. Соцсеть также верифицировала страницы подконтрольных Кремлю управлений МВД по Крыму и по Севастополю.











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