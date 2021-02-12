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    Половина Абхазии из-за аварии на ЛЭП осталась без электричества
    12.02.2021
    Три из семи районов Абхазии осталась без электричества из-за отключения ЛЭП "Кавкасиони", сообщает в пятницу пресс-служба абхазской энергетической компании "Черноморэнерго".

    Из-за аварии на ЛЭП без электричества остались Гульрипшский, Очамчирский и Гальский районы Абхазии. Также обесточена и восточная часть Ткварчельского района.

    ЛЭП "Кавкасиони", связывающая Россию и Грузию, обеспечивает поставки электроэнергии в Абхазию после остановки на ремонт "Ингури ГЭС". Линия электропередачи находится в собственности российско-грузинской компании "Сакрусэнерго".


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