Легализация грузино-абхазской торговли – внутреннее противостояние и новые дискуссии в Сухуми

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13.02.2021 - Газета "Резонанси" (Резонанс) Инициатива де-факто правительства Абхазии, связанная с легализацией «торговли с Грузией», не вызвала в Тбилиси никакой реакции, хотя и привела к спорам в самом Сухуми. Надо сказать, что часть местного общества считает такое решение недопустимым. По мнению грузинских аналитиков, абхазские власти пытаются снизить степень своей зависимости от России.



Де-факто секретарь Совета безопасности Сергей Шамба выступил с инициативой «узаконить» торговые отношения между Сухуми и Тбилиси, заявив, что проблема, из-за которой «государственная казна» в течение 20 лет теряет значительные доходы, должна быть решена раз и навсегда.



«Давайте создадим соответствующие службы и узаконим этот процесс, потому что от того, что пересекает границу Грузии (я имею в виду товары), в госбюджет ничего не попадает. Эти средства поступают в карманы определенных лиц, которые организуют такой режим и которые, в первую очередь, выступают против легализации такого режима на границе с Грузией. Это происходит даже сейчас, когда граница практически закрыта из-за пандемии. Вы можете увидеть, какие товары, особенно, продукты питания, поступают на наши рынки. Очевидно, что они идут из Грузии. Единственный способ здесь – легализовать эту торговлю.



Почему некоторые люди против этого? Потому что они, кажется, заинтересованы в обходе казны», - сказал Шамба.



На его заявление отреагировала неправительственная организация ветеранов абхазской войны «Аруаа». Ее председатель Темур Гулиа заявил, что «экономические отношения с Грузией» невозможны, пока Тбилиси рассматривает Абхазию как оккупированную территорию и свою административную единицу.



«Не может быть никаких торгово-экономических отношений с враждебной Грузией, потому что у нас нет даже документа о невозобновлении боевых действий. Некоторые грузинские политики уже говорят, что мы – не нация, что мы – небольшая община.



Если таможня и пограничные службы не смогли разобраться с контрабандой, это не значит, что ее нужно легализовать. Я думаю, это немного странно, когда мы слышим от секретаря Совета безопасности, что «мы не можем заниматься контрабандой, и давайте ее легализуем». Если они не выполняют свою работу, то это проблема правительства, в частности, его руководства», - сказал Гулиа.



По словам конфликтолога и бывшего государственного министра Пааты Закареишвили, абхазское правительство старается не терять своего «грузинского направления».



«На мой взгляд, контакта не было. Если бы он был, Шамба не говорил бы так регулярно о необходимости встреч. Думаю, это создает возможность для поиска решения во внутриабхазском контексте, потому что они (абхазские власти – ПП) полностью привязаны к России и, очевидно, некоторые силы обеспокоены этим и не хотят терять грузинское направление.



Многих в Абхазии это раздражает, и они считают, что отношения с грузинами невозможны, а связи должны выстраиваться с Россией. То есть, это внутриполитический контекст, в котором ясно, что есть проабхазские силы (не прогрузинские и, ни в коем случае, не антироссийские), которые считают, что Абхазия не может зависеть только от России, а другая, кроме России, это грузинская сторона. Другими словами, они считают, что нужно больше контактов с Тбилиси. Они стараются быть максимально осторожными, чтобы не раздражать своих оппонентов. Поэтому, естественно, исходя из позиций независимого государства, они говорят о договоренностях с Грузией.



Но это все публичные выступления, поэтому нам нужно начать контакты с абхазской стороной, чтобы мы говорили не о том, чего они хотят или чего мы хотим, а о том, о чем мы договариваемся. Есть много тем. Конечно, они не станут публично говорить о восстановлении территориальной целостности Грузии, и, естественно, мы не можем допустить признания независимости Абхазии, но есть много других вопросов, помимо этих, которые необходимо обсуждать», - сказал Закареишвили.

Он также рассказал о шагах, которые Тбилиси должен сделать в этом случае.



«У грузинского правительства должна быть определенная группа людей в Сухуми, с которыми необходимо работать. Это, как минимум, 10-15 человек, которые смогут говорить с абхазской стороной и выяснить, что там происходит, какое решение там видят. Это, конечно, не должно быть публичным процессом, но Шамба говорит, что необходимы контакты. Этот факт свидетельствует об отсутствии таковых. Но абхазы не знают тех, кто сегодня в политике. Поэтому я сказал, что это должны делать люди, которым можно доверять, которые имеют большой опыт в этом», - сказал Паата Закареишвили.









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