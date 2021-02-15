.: Лента Новостей
  • Элене Хоштария просит правительство отменить карантин для жителей Абхазии
  • Легализация грузино-абхазской торговли – внутреннее противостояние и новые дискуссии в Сухуми
  • Половина Абхазии из-за аварии на ЛЭП осталась без электричества
  • Грузия отреагировала на верификацию Twitter-аккаунта посольства РФ в Абхазии
  • Проживающие в Абхазии пенсионеры могут получить пенсиии на подконтрольной Тбилиси территории
  • Открылся переход через мост Ингури
  • В Абхазии есть случаи заражения COVID-19 в Драндской тюрьме
  • В Абхазии задержан мужчина, похитивший 12-летнюю девочку с целью выкупа
  • Сборник рассказов абхазских и грузинских авторов издали на немецком языке
  • Гудаутскому ковидному госпиталю не хватает кислорода

    •
     
    Элене Хоштария просит правительство отменить карантин для жителей Абхазии
    15.02.2021
    Оппозиционный политик Элене Хоштария просит премьер-министра Грузии Георгия Гахария отменить 5-дневный карантин для жителей Абхазии. Она считает, что на Ингурском мосту можно проводить экспресс-тестирование на коронавирус. Об этом пишет издание Netgazeti.

    «Ограничения ставят людей, живущих в оккупированной Абхазии, в ужасное положение, поскольку при попадании на территорию, контролируемую Грузией, они должны пройти пятидневный карантин. Из-за чего они не могут удовлетворить свои основные потребности: банковские операции, медицина, продукты и многое другое. Жители Абхазии часто переплывают реку, чтобы не проходить карантин, поэтому их арестовывают оккупанты», – заявила Хоштария.

    В обращении также говорится о публикации на грузинском правительственном портале статистики, связанной с пандемией.

    «Необходимо добавить колонку на сайте StopCov.ge, где будет указано, что количество инфицированных людей на оккупированных Россией территориях Грузии не может быть зарегистрировано – чтобы не создавалось впечатление, что эти территории не принадлежат грузинскому государству», – отметила Хоштария.

    Ранее грузинские власти сообщили, что передвижение граждан через Ингурский мост восстановлено. При этом срок карантина для граждан, прибывающих из Абхазии и Южной Осетии, был сокращен с 12-ти до пяти дней. Что касается статистики по коронавирусу, представители грузинских властей говорят, что не доверяют данным, публикуемым властями самопровозглашенных республик.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия